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Военно-промышленный курьер

ВП России развернула американских военных

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские военные попытались проскочить мимо российских блокпостов в центральную часть северной Сирии, выбрав альтернативную дорогу.

Тем не менее, маневр не удался. На одном из участков южнее города Камышли, военнослужащих США ждала засада из российских БТРов и бронеавтомобилей, выстроенных в боевой порядок.

По сведениям очевидцев до открытого противостояния дело не дошло. Офицеры двух сторон долго о чем-то переговаривались, время от времени, переходя на повышенные тона.

Все это время гражданские не могли проехать, так как дорога была заблокирована. Все, что им оставалось это сидеть и ждать, пока люди с оружием в руках закончат выяснять, кто из них прав.

В конечном итоге командиру американской колоны пришлось подчинится и дать приказ своим разворачиваться, отмечает FreeNews.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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