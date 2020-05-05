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Российская газета

Американцы взорвали советскую РЛС в Латвии 25 лет назад

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РЛС типа "Дарьял-УМ" в Закарпатье.
РЛС типа "Дарьял-УМ" в Закарпатье.
Источник изображения: VargaA / wikimedia.org

В начале мая 1995 года в Латвии американская компания взорвала недостроенную радиолокационную станцию "Дарьял", которая располагалась в 70 километрах от Лиепаи в военном городке Скрунда-1. РЛС осталась на территории Латвии после распада Советского Союза.

В Скрунде-1 был военный городок, в котором специалисты обслуживали радиолокационную станцию, установленную здесь еще в 1969 году. Первой надгоризонтной РЛС была "Днестр-М". Она представляла собой две рупорные антенны длиной 250 метров и высотой 15 метров каждая. Между ними располагалось двухэтажное здание командно-вычислительного пункта. В паре с аналогичной станцией под мурманским Оленегорском они отслеживали запуски баллистических ракет с подводных лодок НАТО в Норвежском и Северном морях. Вся информация поступала в командный пункт на территории Подмосковья.

В семидесятых годах возвели новую станцию "Днепр", а первую установку модернизировали. В середине восьмидесятых появилась необходимость в более современной РЛС. Тогда и начали строить "Дарьял-УМ". Это два многоэтажных здания с приемником и передатчиком. Их возводили в нескольких сотнях метрах друг от друга из-за высокой чувствительности.

К началу 1990-х строительство приемной установки с АФАР размером 80 на 80 метров почти завершили, стали завозить оборудование. Но в 1991 году распался Советский Союз. Военный городок со всем содержимым остался на территории Латвии. Так как станция в Скрунде контролировала самое опасное для центрального промышленного района России направление, ее старались сохранить до того момента, пока не создадут подобную РЛС на российской территории.

Латвия заключила договор с РФ о том, что старая станция "Днепр" останется на ее территории до августа 1998 года. А вот новую недостроенную - "Дарьял" договорились взорвать. Что и сделала американская компания в начале мая 1995 года. Все работы оплатили США.

"Днепр" прекратил свою деятельность 31 августа 1998 года. Оборудование демонтировали к концу следующего года. Работы по сносу и расчистке территории оплатила Россия.

Чуть позже Латвия выделила еще 1,7 миллиона долларов на консервацию военного городка. Его неоднократно пытались продать. Но не смогли. Сегодня это городок-призрак, в котором осталось около 70 объектов - казармы, жилые дома, школа, детский сад больница, гостиница. Площадь - около 40 гектаров. Все в запустении. Два года назад эту территории передали минобороны Латвии для организации там учебной базы.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Норвегия
Россия
США
Продукция
Дарьял
Днепр
Проекты
NATO
АФАР
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