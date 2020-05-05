В США показали полёт «клином» истребителей F-35 и F-16

Источник изображения: U.S. Air Force/Staff Sgt. Alexander Cook

Пилоты нескольких американских авиабаз провели воздушные парады в небе Луизианы, Аризоны и Оклахомы.

На следующий день самолеты пилотажных групп «Буревестники» и «Голубые ангелы» военно-воздушных и военно-морских сил США пролетели над Мэрилендом, Вирджинией и Джорджией, а также американской столицей.

Это зрелище было снято на фото и видео. Известным американским фотографам Джонатану Наварро и Александру Куку удалось сделать эффектные кадры во время авиапарада над штатом Аризона.

Саму атмосферу воздушного праздника для издания The Aviationist описал американский журналист и писатель Том Демерли.

Источник изображения: U.S. Air Force/Staff Sgt. Alexander Cook

Он стал свидетелем пролета транспортного самолета-заправщика К-135 в сопровождении семи истребителей F-16 и семи F-35, которые двигались "клином". Эти самолеты прибыли с авиационной базы Люк, которая считается крупнейшим в мире комплексом для обучения пилотов F-16 и F-35.

По мнению Джонатана Наварро, ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы снимки получились идеальными. И хотя он волновался, что авиагруппа не попадет в кадр целиком, его опасения оказались напрасными.

За полетом с земли наблюдало множество зрителей, строго соблюдая между собой дистанцию, чтобы не заразить друг друга.