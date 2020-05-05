Ограничения для аэропортов: в России репетируют воздушный парад

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция авиапарада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Росавиации. В связи с этим в этот день и 9 мая в ряде столичных аэропортов будут установлены временные ограничения. Военную авиацию 9 мая смогут увидеть жители 32 городов.

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация. Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая.

В период подготовки к параду Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) минимизирует ограничения в воздушном пространстве, введенные в целях безопасности. Они будут действовать и непосредственно во время парада в день Победы, подчеркнули в Росавиации.

Это скажется на работе столичных аэропортов - Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево - и аэропорта Калуги, утончили в ведомстве.

В Шереметьево ограничения будут действовать с 9.40 до 10.05, в Домодедово - с 9.50 до 10.40, во Внуково - с 9.50 до 10.15, в Раменском - с 9.50 до 10.40, в Остафьево - с 9.50 до 10.40, а в калужском Грабцево - с 8.40 до 9.40. Как отметили в ведомстве, все ограничения минимальны по времени и не окажут серьезного влияния на работу объектов.

Авиационные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 32 городах.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что над его городами в День Победы пролетят более 100 боевых самолетов и вертолетов.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - сказал командующий округом генерал-полковник Александр Журавлев.

Авиация пролетит над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

В парадном строю будут многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевые Ми-8. Кроме того, зрители смогут увидеть самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, написали в сообщении ЗВО.

Из-за того, что парады в честь Дня Победы перенесли, военные, которые были задействованы в их подготовке, уже вернулись в пункты постоянной дислокации и помещены в карантин.

Президент России Владимир Путин принял решение перенести Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, отложены были все массовые публичные мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия Великой Победы.

Вместо традиционных парадов 9 мая в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал Путин по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«Соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это», - подчеркнул президент.

Он заверил, что мероприятия, запланированные к 75-летию Победы, в том числе парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», состоятся после улучшения эпидемиологической обстановки в стране. «Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего - вдвойне - для наших ветеранов», - пообещал он.

По мнению президента, весь мир впервые после войны проходит такие трудные испытания.

«Конечно, с военными их сравнить нельзя, но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя», - отметил Путин.

Он выступит с обращением к ветеранам и остальным жителям страны 9 мая, сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В агентстве обратили внимание, что некоторые телеканалы уже опубликовали программу передач, в соответствии с которой обращение Путина запланировано на 10:00 мск.

Лидия Мисник