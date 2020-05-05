Войти
Газета.ru

Ограничения для аэропортов: в России репетируют воздушный парад

304
0
0

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция авиапарада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Росавиации. В связи с этим в этот день и 9 мая в ряде столичных аэропортов будут установлены временные ограничения. Военную авиацию 9 мая смогут увидеть жители 32 городов.

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация. Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая.

В период подготовки к параду Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) минимизирует ограничения в воздушном пространстве, введенные в целях безопасности. Они будут действовать и непосредственно во время парада в день Победы, подчеркнули в Росавиации.

Это скажется на работе столичных аэропортов - Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево - и аэропорта Калуги, утончили в ведомстве.

В Шереметьево ограничения будут действовать с 9.40 до 10.05, в Домодедово - с 9.50 до 10.40, во Внуково - с 9.50 до 10.15, в Раменском - с 9.50 до 10.40, в Остафьево - с 9.50 до 10.40, а в калужском Грабцево - с 8.40 до 9.40. Как отметили в ведомстве, все ограничения минимальны по времени и не окажут серьезного влияния на работу объектов.

Авиационные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 32 городах.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что над его городами в День Победы пролетят более 100 боевых самолетов и вертолетов.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - сказал командующий округом генерал-полковник Александр Журавлев.

Авиация пролетит над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

В парадном строю будут многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевые Ми-8. Кроме того, зрители смогут увидеть самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, написали в сообщении ЗВО.

Из-за того, что парады в честь Дня Победы перенесли, военные, которые были задействованы в их подготовке, уже вернулись в пункты постоянной дислокации и помещены в карантин.

Президент России Владимир Путин принял решение перенести Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, отложены были все массовые публичные мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия Великой Победы.

Вместо традиционных парадов 9 мая в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал Путин по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«Соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это», - подчеркнул президент.

Он заверил, что мероприятия, запланированные к 75-летию Победы, в том числе парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», состоятся после улучшения эпидемиологической обстановки в стране. «Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего - вдвойне - для наших ветеранов», - пообещал он.

По мнению президента, весь мир впервые после войны проходит такие трудные испытания.

«Конечно, с военными их сравнить нельзя, но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя», - отметил Путин.

Он выступит с обращением к ветеранам и остальным жителям страны 9 мая, сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В агентстве обратили внимание, что некоторые телеканалы уже опубликовали программу передач, в соответствии с которой обращение Путина запланировано на 10:00 мск.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ка-52
Ми-24
Ми-26
МИ-28
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-31
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.04.2020
Вместо парада: 12 городов увидят полет боевой авиации
09.10.2019
Тест на лояльность
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
06.09.2011
Авиапром - загружен.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.05 09:17
  • 2
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
  • 05.05 08:10
  • 400
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.05 07:20
  • 81
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 05.05 06:15
  • 3
Российские танки были и остались лучшими в мире
  • 05.05 04:45
  • 3
Украина в 2019 году заключила крупный контракт на поставку Индии авиационных ракет Р-27
  • 05.05 04:35
  • 190
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 05.05 01:18
  • 7
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 05.05 00:51
  • 1
Андрей Дутов: гражданская авиация после кризиса уже не будет прежней
  • 04.05 22:50
  • 11
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 22:23
  • 1
В России завершается разработка "колесного танка" – броневика "Тайфун-ВДВ"
  • 04.05 19:12
  • 50
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 17:34
  • 39
Кому выгодно убийство экономики
  • 04.05 14:53
  • 33
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 04.05 13:46
  • 1
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
  • 04.05 11:50
  • 1
В США выяснили о разработке в России "хищных микроспутников"