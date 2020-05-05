В Eurasian Times предположили, что Франция и Россия помешали Индии дать военный ответ Пакистану

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В индийской прессе появился материал обозревателя Прити Райна, в котором автор размышляет над тем, почему вооружённые силы Индии не «дали Пакистану жёсткий ответ» за гибель пятерых индийских военнослужащих в Кашмире. Напомним, что индийские военные, как ранее сообщалось, попали в засаду, которая была устроена боевиками одной из террористических группировок. В Нью-Дели считают, что эта группировка поддерживается властями Пакистана.

Автор пишет, что Индия должна была наносить удар по базам террористов на пакистанской территории, как делала это в своё время после теракта в отношении индийских полицейских. Напомним, что тогда Индия нанесла удар по лагерю в Балакоте. После того удара уже Пакистан ответил авианалётом, в результате чего завязался приграничный воздушный бой. Тогда ВВС Индии потеряли МиГ-21, его пилот катапультировался и попал в плен; ВВС Пакистана потеряли F-16 (но официального подтверждения этой потери нет, о ней говорит исключительно индийская сторона).

По словам индийского обозревателя в издании Eurasian Times, «а не Россия ли с Францией помешали тому, чтобы Индия нанесла удар по Пакистану?» Возникает встречный вопрос: каким образом?

Автор, который, судя по заявлениям, не знаком с параметрами контрактов Индии в сфере ВТС, пишет о том, что к отказу от удара могли привести «задержки с поставками Францией истребителей Rafale и Россией - зенитных ракетных комплексов С-400». Предполагается, что Rafale ВВС Индии должны были использовать для военного ответа Пакистану, а с помощью С-400 прикрывать границы на случай попыток Пакистана дать свой авиационный ответ.

Интересно, о какой «задержке поставок» ЗРК С-400 говорит индийская пресса, если в контракте нет ни слова о том, что С-400 «Триумф» должны быть переданы к апрелю-маю 2020 года?

Откровенно говоря, не меньшие странности вызывает и заявление по французским «Рафалям», особенно если учесть, сколько времени сами индийские власти рассуждали о том, когда, как и в каком количестве заказывать у французов эти истребители. Нужно напомнить, что поставки истребителей Францией перенесены из-за проблем с пандемией.

Теперь же газетчики в Индии пытаются искать внешние причины того, почему гибель индийских военнослужащих в Кашмире осталась без силового ответа.