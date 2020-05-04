Посадочную площадку на Луне создадут спреем из двигателя

Прототип будущего двигателя с распылителем. Источник: Masten Space Systems / NASA, 2020

NASA профинансирует разработку концепции мгновенного сооружения посадочной площадки на Луне. Поверхность под двигателем можно отвердить при помощи выхлопа из сопла, если добавить в него плавящиеся элементы. Проект финансируют по программе, специально существующей для поддержки смелых инициатив.

При посадке на Луну масса аппарата — один из ключевых параметров. Чем больше масса, тем мощнее импульс его выхлопа, а лунные модули программы «Артемида» будут весить от 20 до 60 тонн против 10 у «Аполлона». Из-за этого будущие спускаемые аппараты, вероятно, будут не только поднимать пыль, но и вырывать угрожающие обшивке камни.

Для борьбы с этим рассматривают несколько стратегий, начиная от выбора самых чистых мест для высадки и заканчивая сбросом легких плит в паре десятков метров от поверхности. Компания Masten Aerospace предложила оригинальный подход: твердую площадку под двигателем можно создать при помощи самого двигателя. Дело в том, что ракетное топливо сгорает при очень высокой температуре (до нескольких тысяч градусов). Если во время фазы снижения в факел ввести алюминий (или его соединение), он мгновенно расплавится и превратится в аэрозоль, после чего долетит до реголита, застынет и образует корку. После этого на подготовленную площадку можно садиться, не опасаясь пыли, камней или спонтанно вырытого кратера. Концепция называется in-Flight Alumina Spray Technique (FAST).

Схема концепции: легкоплавкие частицы впрыскиваются в сопло, вылетают из него и налипают на реголит

Схема концепции: легкоплавкие частицы впрыскиваются в сопло, вылетают из него и налипают на реголит. Источник: Matthew Kuhns / Masten Aerospace, 2020

В начале апреля NASA утвердило финансирование этой разработки по программе Innovative Advanced Concepts (NIAC). Надо сказать, что цель этой программы в финансировании высокорисковых концепций, которые потенциально могут привести к прорыву, так что нельзя однозначно утверждать, что модули миссий «Артемида» будут использовать именно эту схему. Если проект докажет свою работоспособность, он существенно упростит посадки на многие тела Солнечной системы.

Ранее NASA определилось со списком потенциальных подрядчиков для доставки на Луну малых коммерческих грузов, включив туда наследника израильского зонда «Берешит».