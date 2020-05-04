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РИА Новости

Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости

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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Компании, занимающиеся поставкой товаров и оказанием услуг для государственных нужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта, ранее они получали 30%, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Главные распорядители средств федерального бюджета... вправе предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров не установлены", - говорится в тексте распоряжения.

Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%. Решение об увеличении принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Правительство утвердило его 16 апреля. Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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Все-таки не так срочно
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