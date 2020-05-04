Кризис ослабил. Во Франции предвидят уход США от роли лидера миропорядка

Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке.

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Французское издание Le Monde считает, что пандемия коронавируса положила конец мировому порядку, который установился после Второй мировой войны и лидерству США на международной арене.

Авторы текста уверены, что США уже не играют роль мирового лидера, как в прошлом веке. Штаты в последние годы все больше уклонялись от этой миссии. Кризис из-за пандемии ослабил страну и заставил американцев окончательно из нее выйти, говорится в публикации.

Также издание отмечает, что в дестабилизации существовавшей прежде системы ключевую роль сыграл подъем Китая. Это подтверждает задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях пандемии. ВОЗ находится в зависимости от КНР, считают авторы.

Также COVID-19 нанес серьезный удар по единству Европы. ЕС не смог оказать поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка, Евросоюз должен пересмотреть собственное устройство, считают журналисты Le Monde.

Согласно статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию – в стране выявили более 124 тысяч заболевших.

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