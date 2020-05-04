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РИА Новости

В США выяснили о разработке в России "хищных микроспутников"

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Космический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация.
Источник изображения: © Depositphotos / cookelma

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Журнал The National Interest написал, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие для вывода аппаратов противника из строя.

По данным издания, российские специалисты создают комплекс с крошечными спутниками, оснащенными оружием и маленьким разгонным двигателем, который будет использоваться в качестве первой ступени. В комплекс также входит перехватчик МиГ-31.

Как сообщает РИА ФАН, обозреватель Барт Хендрикс ранее опубликовал аналитическую статью, в которой собрал не относящиеся друг к другу факты – фото, госконтракты и информация об испытаниях.

Он пришел к выводу, что РФ создает систему уничтожения спутников "Буревестник".

Хендрикс заявил, что "Буревестник" будет оснащен "хищными микроспутниками", которые он разглядел на фотографиях испытаний 2018 года в Жуковском. По его мнению, на снимках истребители МиГ-31БМ запечатлены с ракетой, слишком массивной для ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США назвали причину использования РД-180 .

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
РД-180
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