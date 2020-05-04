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РИА Новости

Египетская армия заявила о ликвидации 126 террористов

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Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Hassan Ammar

БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Армия Египта провела ряд спецопераций, в ходе которых ликвидированы 126 боевиков, 15 силовиков убиты или получили ранения, сообщается в заявлении официального представителя вооруженных сил Египта Тамеза Аль-Рифаи.

"Осуществлено 22 рейда и 16 спецопераций, в результате которых ликвидированы 126 радикалов", - написал Аль-Рифаи в Twitter.

"В ходе боевых действий в зоне проведения операций погибли и получили ранения 4 офицера, 3 младших офицера и 8 военнослужащих при зачистке террористов", - написано во втором сообщении.

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Страны
Египет
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