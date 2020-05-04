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РИА Новости

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" провел учения в Черном море

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Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы
Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"Фрегат выполнил ряд учебно-боевых задач. Перед экипажем стояли непростые задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожения условного противника с зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630, с которыми личный состав успешно справился", - сообщается на сайте оборонного ведомства Украины.

Как уточнили в пресс-службе, впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
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