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Российская газета

Морпехи Северного флота высадились на необорудованном берегу в Арктике

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Морские пехотинцы Северного флота высадились на необорудованном побережье в Арктике, где провели учебный бой. Он состоялся на полуострове Средний в районе губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря.

Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, были задействованы экипажи больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский", малого ракетного корабля "Айсберг" и малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск". Участвовали морпехи и военнослужащие минометной батареи на штатной технике - двадцати БТР-80.

Бойцы высадились на необорудованном побережье способом "на упор". Суть в том, что десантный корабль подходит к берегу, опускает аппарель, и техника с военнослужащими выезжает или прямо на сушу, или на кромку воды. На полуострове Средний морпехи и минометчики отработали тактику боя в условиях Арктики, стреляли из малокалиберной артиллерии, стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Бойцы Северного флота в ходе учебного боя отразили атаку "противника" на морской десантный отряд.

После учений военнослужащие вернулись в главную базу Северного флота - Североморск.


Светлана Цыганкова

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Продукция
БТР-80
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Арктика
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пр. 1155
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