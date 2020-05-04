О докладе западных разведок по Китаю

Как сообщило 3 мая 2020 года информационное агентство РИА Новости, директор Центра анализа стратегий и технологий (Центра АСТ) Руслан Пухов заявил РИА Новости, что доклад западного разведывательного союза "Пять глаз" о сокрытии Китаем данных о коронавирусе является попыткой западных стран, прежде всего США, прикрыть свои промахи в добыче информации, а также классическим примером разведки, базирующейся на вере, а не на фактах.

(с) Мария Чаплыгина / РИА Новости

Ранее австралийская газета "Daily Telegraph" со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

"Пять глаз" уже не те

Как напомнил эксперт, система Five eyes ("Пять глаз" - ред.) - наследие Второй мировой войны, ее создали, когда британская разведка еще была сильной, и между пятью англосаксонскими странами происходил реальный обмен информацией.

"Тогда это имело определенный смысл. Сейчас, по прошествии 75 лет после окончания Второй мировой войны, эта система в значительной степени устарела и означает, что американцы просто делятся "объедками" со своего стола со своими союзниками. Все остальные "четыре глаза" фактически ничего не видят. Это уже далеко не партнерство, а американцы с помощью своей информации подкармливают своих сателлитов, так как те сами уже практически ничего реального не достают", - считает Пухов.

"Не за горами тот день, когда американцы откажутся от этого формата и перейдут на ситуативные договоренности. В первую очередь на двусторонней основе", - прогнозирует аналитик.

На его взгляд, говорить всерьез, что Five eyes пришли в упомянутом докладе к одинаковым выводам, нельзя. "Очевидно, что все остальные просто не имеют возможности добыть эту информацию или проверить ее самостоятельно. Они вынуждены верить американцам на слово. Это точно не продукт работы пяти разведок, а чисто американский нарратив. Подписи остальных участников доклада поставлены, чтобы придать информации больше солидности", - подчеркнул эксперт.

Классическая "разведка на вере"

Пухов обратил внимание, что Китай, лучше других стран справившийся с пандемией, выходит из кризиса в выигрыше, США на этом фоне стремятся выставить его виновным.

"Мы видим, что многие правительства оказались не готовы к борьбе с коронавирусом, и лучше всех справился Китай. Он не только победил пандемию, но и получил колоссальные экономические преимущества и политические дивиденды. Китайцы доказали свою эффективность, и из этого кризиса выйдут усилившимися. Американцам нужно противопоставить восприятию в мире успешного Китая свой нарратив о том, что китайцы во всем виноваты", - подчеркнул он.

"Этот доклад - классический пример faith-based intelligence - разведки, базирующейся на вере, а не на фактах. Он не про разведку, не про установление истины, а про идеологию, это борьба точек зрения", - пояснил эксперт.

Промах разведки

Пухов убежден, что страны Запада докладом разведслужб о сокрытии Китаем данных о коронавирусе пытаются, в том числе, оправдать свои промахи в добыче информации.

Если обнаружить, что Китай что-то недоговаривал, или сказать, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его ввели в заблуждение.

"Если уйти от эмоций и обратиться к фактам, то станет очевидно, что эта пандемия очень похожа на то, что мы видели на протяжении многих лет с заражениями, которые были среди животных", - сказал эксперт. Так, он напомнил, что в предыдущих случаях эпидемий, вызванных коронавирусами SARS-CoV в 2002-2003 годах и MERS-CoV в 2015 году, ни вакцины, ни специфических методов лечения так и не было разработано.

"В подобного рода заражении (как COVID-19 - ред.) нет ничего удивительного, новое - только масштаб. Китай - закрытое общество, они, естественно, придерживали информацию - но для этого и существует разведка. Американцы пеняют на китайцев, что они им "душу не раскрыли", а сами они это делают? Американцы сами все "прохлопали", - говорит аналитик.

"Пытаются обвинять Китай в сокрытии - может, китайцы должны были представить еще и все карты размещения своих воинских формирований? С чего вдруг такое обвинение? У разведслужб такая задача - добывать информацию. Если сами не смогли ее добыть, и разведывательный инструмент затупился, это проблема американцев, а не китайцев", - заключил эксперт.