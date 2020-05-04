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Военное обозрение

В Чехии винтовку CZ BREN 2 BR назвали «лучшим автоматическим оружием»

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Источник изображения: сайт CZ

Чешский производитель стрелкового оружия CZ без особой скромности решил назвать обновлённый вариант штурмовой винтовки CZ BREN 2 BR «лучшим автоматическим оружием». По заявлению производителя, эта винтовка, созданная под патрон калибра NATO 7,62х51 мм, обладает «высокой эффективностью в сочетании с удобством использования и эргономичностью».

Понятно, что производитель по определению должен расхваливать свою продукцию, но всё же заявления «о лучшем автоматическом оружии» в отношении винтовки – более чем смелый шаг. И его нужно подкреплять какими-то весомыми аргументами. Однако с аргументами у чешского производителя обнаруживаются серьёзные проблемы.

Источник изображения: сайт CZ

Для широкого распространения CZ BREN 2 BR вряд ли подходит изначально. Оружие может быть использовано специальными подразделениями, например, в контртеррористических операциях. Однако и здесь есть свой нюанс. Это ёмкость магазина CZ MAG типа AR-10. Составляет он 25 патронов. Поэтому в условиях интенсивного боевого применения бойцу придётся откровенно дорожить патронами. А производитель в 25-патронном магазине видит плюс. Состоит он, по мнению людей из CZ, в том, что позволяет штурмовой винтовке сохранять относительно малую массу. Она составляет около 3,77 кг. Такую массу обеспечивает применение алюминиевого сплава 7075 T6.

Производитель отмечает, что созданная штурмовая винтовка под патрон NATO 7,62х51 мм «обходит конкурентов по эффективной дальности и воздействию на цель».

Источник изображения: сайт CZ

В самой Чехии винтовку называют "чешским ответом Калашникову". Осенью 2018 года производитель этого оружия выпустил ролик, в котором демонстрировал надёжность CZ BREN 2 BR. Штурмовую винтовку поливали водой, закапывали в песок, сбрасывали с высоты 10 м, подвергали воздействию низких температур.

Тогда было объявлено, что все испытания CZ BREN 2 BR прошла. Однако независимые специалисты, которые впоследствии получили возможность использования этого чешского автомата, отмечают, что один из существенных минусов (помимо высокой стоимости оружия в сравнении с аналогами) - высокая степень отдачи и проблемы с устойчивостью - ствол винтовки уводит вверх на существенный угол, что сказывается на точности стрельбы. Кстати, это видно и по кадрам ролика.

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Страны
Чехия
Проекты
NATO
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