В Чехии винтовку CZ BREN 2 BR назвали «лучшим автоматическим оружием»

Источник изображения: сайт CZ
Чешский производитель стрелкового оружия CZ без особой скромности решил назвать обновлённый вариант штурмовой винтовки CZ BREN 2 BR «лучшим автоматическим оружием». По заявлению производителя, эта винтовка, созданная под патрон калибра NATO 7,62х51 мм, обладает «высокой эффективностью в сочетании с удобством использования и эргономичностью».
Понятно, что производитель по определению должен расхваливать свою продукцию, но всё же заявления «о лучшем автоматическом оружии» в отношении винтовки – более чем смелый шаг. И его нужно подкреплять какими-то весомыми аргументами. Однако с аргументами у чешского производителя обнаруживаются серьёзные проблемы.
Источник изображения: сайт CZ
Производитель отмечает, что созданная штурмовая винтовка под патрон NATO 7,62х51 мм «обходит конкурентов по эффективной дальности и воздействию на цель».
Источник изображения: сайт CZ
В самой Чехии винтовку называют "чешским ответом Калашникову". Осенью 2018 года производитель этого оружия выпустил ролик, в котором демонстрировал надёжность CZ BREN 2 BR. Штурмовую винтовку поливали водой, закапывали в песок, сбрасывали с высоты 10 м, подвергали воздействию низких температур.
Тогда было объявлено, что все испытания CZ BREN 2 BR прошла. Однако независимые специалисты, которые впоследствии получили возможность использования этого чешского автомата, отмечают, что один из существенных минусов (помимо высокой стоимости оружия в сравнении с аналогами) - высокая степень отдачи и проблемы с устойчивостью - ствол винтовки уводит вверх на существенный угол, что сказывается на точности стрельбы. Кстати, это видно и по кадрам ролика.