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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ в 2020 году получит более 30 РСЗО "Торнадо"

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Свыше 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" поступят на вооружение российской армии в 2020 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня", - заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

РСЗО "Торнадо-Г" представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.

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