В чем "Торнадо" превосходит другие реактивные системы залпового огня

В этом году на вооружение артиллерийских частей Российской армии поступит более 30 новых реактивных систем залпового огня семейства "Торнадо". Об этом заявили в военном ведомстве РФ. "В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия - изготовители передадут Минобороны России РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", - говорится в сообщении министерства.

Известно, что, к примеру, машины семейства "Торнадо -С" имеют более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем. Ее программно-аппаратные средства позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме, отображать и хранить полученную информацию, а также автономно ориентироваться на местности по электронной карте, наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

Несколько лет назад одно из специализированных российских изданий провело рейтинг среди стоящих на вооружении в ведущих армиях мира реактивных систем залпового огня - РСЗО. Сравнение шло по следующим параметрам: калибр оружия, дальность его действия, площадь поражения одним залпом, время на производство залпа. Кроме того, учитывались скорость передвижения реактивной системы, запас ее хода и время полной перезарядки. Брался во внимание также вес установки, количество ее боевого и технического персонала, боекомплект и боезапас системы.

В рейтинге участвовали 25 РСЗО, производимые в 13 странах мира, в том числе в таких продвинутых с точки зрения создания оружия государствах как США, Германия и Израиль. Россию там представляли изделия тульского Государственного научно-производственного предприятия "Сплав" - реактивные системы "Град", "Смерч", "Ураган" и РСЗО нового поколения "Торнадо".

После оценки участников рейтинга первое и второе место досталось отечественным разработкам. Вторую строчку в топ-листе заняла БМ-21 "Град", а победителем признали систему "Торнадо", которая по сути является дальнейшим развитием "Града" и его усовершенствованных вариантов - "Смерча" и "Урагана". Более того, РСЗО "Торнадо" как раз и создавали для замены в войсках более ранних реактивных установок.

Главное преимущество этой системы не только в увеличенной дальности ее стрельбы и площади поражения, но и универсальности используемого там контейнера. Он позволяет заменять направляющие под необходимый калибр ракет. Иными словами, "Торнадо" готов при необходимости стрелять 330-мм боеприпасами "Смерча", 220-мм ракетами "Урагана" и применять 122-мм оружие "Града".

"Торнадо-С" включает модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 км. Кроме того, "Торнадо - С" оснащена столь "умной" автоматикой, что может начать движение сразу после залпа, не дожидаясь результатов поражения цели.

"Торнадо-Г" калибра 122 мм используется для ударов по живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам противника. По своей боевой эффективности это оружие в 2,5-3 раза превосходит РСЗО "Град". Современные системы связи и цифровая система управления позволяют расчетам "Торнадо-Г" использовать для разведки целей, наведения и корректирования огня беспилотные летательные аппараты типа "Орлан".

Юрий Гаврилов