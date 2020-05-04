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Военное обозрение

Сообщается о падении истребителя МиГ-21 в Сирии

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Источник изображения: Википедия/Kecko Flickr, @LuftwaffeAS

Из Сирии приходят сообщения о падении лёгкого фронтового истребителя МиГ-21 ВВС САР. По последним сведениям, истребитель поднялся в воздух с аэродрома на территории мухафазы (провинции) Хама.

На данный момент есть сведения о том, что самолёт упал буквально через несколько секунд после взлёта. И что произошло это на минувшей неделе.

Сирийские источники рассматривают несколько версий о причинах падения. Среди них – столкновение самолёта с птицей, техническая неисправность и возможное попадание под обстрел.

Сумел ли пилот катапультироваться, пока не сообщается.

На фото видно, что самолёт не распался на фрагменты:

Фото: @LuftwaffeAS

Источник изображения: Википедия/Kecko Flickr, @LuftwaffeAS

В составе военно-воздушных сил Сирии продолжают оставаться десятки боевых самолётов советского производства. Среди них и 21-е МиГи. Этим самолётам больше трёх десятков лет. Но даже при умелой эксплуатации время берёт своё. Ресурс у этих боевых машин не может быть бесконечным, и фронтовые истребители нуждаются в модернизации как и весь авиапарк ВВС САР.

Известно о том, что в последние недели в разных провинциях Сирии активизировались террористы ИГИЛ (запрещено в России). Наибольшую активность боевики этой террористической организации проявляют в провинции Дейр-эз-Зор, предпринимая попытки расширить зоны контроля на востоке страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-21
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