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Грузинская машина "Дега-2"

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Первые шаги грузинского самостоятельного ВПК - машина cил специального назначения "Дега-2", построенная государственным военным научно-техническим центром "Дельта" министерства обороны Грузии на шасси грузовика ГАЗ-66 в 2001 году (еще при Шеварнадзе). После ряда испытаний (с разным набором установленного вооружения) и показух агрегат бесследно растворился в безднах времени.

Машина специального назначения "Дега-2", построенная государственным военным научно-техническим центром "Дельта" министерства обороны Грузии на шасси грузовика ГАЗ-66 в 2001 году (с) twitter.com/TheDeadDistrict

Машина специального назначения "Дега-2", построенная государственным военным научно-техническим центром "Дельта" министерства обороны Грузии на шасси грузовика ГАЗ-66 в 2001 году (с другим составом вооружения) (с) twitter.com/TheDeadDistrict

Тогда же в 2001 году у этого же "разработчика" был чуть более известная поделка "Дега-1" на базе ВАЗ-2121 "Нива" ( небольшая фотосессия ):

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Компании
ГАЗ Группа
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