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Военное обозрение

«Подумайте, что скажут люди»: Президент Белоруссии заявил о невозможности отменить парад 9 мая

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Источник изображения: сайт президента Белоруссии

Президент Республики Беларусь прокомментировал решение, связанное с проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы белорусского государства, он долго думал над тем, как поступить в ситуации на фоне пандемии. В конечном итоге решение Александром Лукашенко было принято:

Мы не можем отменить парад. Это эмоциональная, идеологическая вещь. Надо помнить, что люди умирали и от вирусов, и от других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало.

Александр Лукашенко:

Подумайте, что скажут люди...

Президент Белоруссии отметил, что если парад в Минске отменить, то люди скажут, «что власти испугались». При этом глава РБ добавил, что «никого тащить на это мероприятие» не собирается. Лукашенко подчеркнул, что если люди 9 мая захотят остаться дома, то это будет их выбор, и его можно понять.

Александр Лукашенко:

Но есть тысячи и тысячи людей, которые хотят, чтобы парад Победы состоялся.

По словам президента Беларуси, его очень волнует, если в такой день «все разбредутся по норам».

Президент РБ:

И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств.

Напомним, что в России военный парад 9 мая пройдёт исключительно в авиационной составляющей. По словам президента РФ Владимира Путина, в традиционном варианте парад будет проведён после окончания пандемии. Дата при этом пока остаётся открытой.

В ходе совещания в Минске, на котором председательствовал Александр Лукашенко, глава РБ заметил, что от отравления алкоголем и на пожарах в республике людей погибло больше, чем от коронавируса.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Издания
Военный Парад
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