Названы причины жалоб американских пилотов F-35 на мультимедийные шлемы

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В США предпринимаются попытки решения проблемы с невероятной дороговизной мультимедийных шлемов (ММШ) для военных лётчиков. Речь главным образом идёт о шлеме для пилотов истребителей пятого поколения F-35.

Американские лётчики крайне негативно отозвались об изначальном решении производителя шлемов с OLED-дисплеем (OLED HMD) осуществлять замену ММШ через 4 года эксплуатации - после завершения срока гарантийного обслуживания. Недовольство состоит в том, что такие шлемы поставляются в ВВС и ВМС США по цене около 400 тысяч долларов (изначально и вовсе – по $700 тысяч), но при этом в них всякий раз обнаруживаются серьёзные недостатки. Мало того, производители дали понять, что могут предоставить по мультимедийным шлемам гарантию в 48 месяцев и не больше.

От пилотов в адрес производителя стали поступать жалобы на то, что в условиях низкой освещённости отслеживать информацию, которая транслируется на ММШ либо крайне затруднительно, либо совершенно невозможно. Кроме того, при наклонах головы пилота в полёте на мониторе шлема возникает свечение в части спектра, близкой к зелёному, и это свечение отвлекает лётчика и дезориентирует его.

В марте-апреле текущего года мультимедийные шлемы для пилотов F-35 снова прошли через определённую доработку. Сообщается, что теперь производитель готов продлить гарантийное обслуживание на период свыше 4-х лет, что «приведёт к снижению стоимости лётных шлемов». О том, какой именно окажется итоговая цена ММШ после такого решения, не сообщается.

Одной из задач, которую решает производитель ММШ и на которую обращают внимание пилоты сегодня, является задача по стабильной работе программного обеспечения шлема. По некоторым данным, обнаруживаются сбои ПО при полёте на большой высоте, где высок показатель ионизации воздуха.