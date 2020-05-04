Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на вооружении в Сербии

2 мая 2020 года президент Сербии Александар Вучич в сопровождении министра обороны Сербии Александра Вулина и начальника Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерала Милана Мойсиловича посетили расположение 3-го [зенитного] ракетного дивизиона 250-й ракетной бригады ВВС и ПВО Сербии в Яково в пригороде Белграда. Данный восстановленный в составе бригады дивизион получил шесть поставленных в конце февраля 2020 года Сербии боевых машин российского зенитного ракетно-пушечного комплекса 96К6 "Панцирь-С1".

Одна из поступивших на вооружение 3-го [зенитного] ракетного дивизиона 250-й ракетной бригады ВВС и ПВО Сербии боевых машин российского зенитного ракетно-пушечного комплекса 96К6 "Панцирь-С1". Яково (Белград), 02.05.2020 (с) министерство обороны Сербии

3-й ракетный дивизион, входивший в состав 250-й ракетной бригады ПВО, отличился тем, что в ходе военной операции НАТО против Югославии в 1999 году, используя зенитные ракетные системы С-125М1, сбил американские малозаметный ударный самолет Lockheed Martin F-117A и истребитель Lockheed Martin F-16CJ. После реорганизации 2007 года в составе сербской 250-й ракетной бригады ПВО оставались только 1-й и 2-й ракетные дивизионы, оснащенные модернизированными ЗРК С-125М1Т, и 230-й, 240-й и 310-й самоходные ракетные дивизионы, оснащенные ЗРК 2К12М "Куб-М". Теперь в составе бригады восстановлен 3-й ракетный дивизион, получивший на вооружение шесть боевых машин ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1".

Контракт на поставку Сербии комплекта огневой батареи (шесть боевых машин) ЗРПК "Панцирь-С1" был заключен российской стороной в 2019 году.

Поступившие на вооружение 3-го [зенитного] ракетного дивизиона 250-й ракетной бригады ВВС и ПВО Сербии боевые машины российского зенитного ракетно-пушечного комплекса 96К6 "Панцирь-С1". Яково (Белград), 02.05.2020 (с) министерство обороны Сербии