Турция показала своего «Хищника»

Турция в деталях показала свой перспективный истребитель. Вчера, 2 мая, портал ahaber.com.tr сообщил о том, что Турецкая госкомпания авиационной и космической промышленности (TUSAŞ) подписала контракт на разработку программного обеспечения для TF-X с компанией HAVELSAN.

Новость также была опубликована на официальном YouTube-канале учений ВВС Турции Anatolian Eagle. Она сопровождалась видеороликом, в котором показана компьютерная модель перспективного истребителя.

Компьютерная модель истребителя TF-X

«Этот истребитель мы можем назвать «летающим компьютером». Это летающий компьютер, который будет работать на 20 миллионах строк программного обеспечения, и сотни модулей программного обеспечения будут работать вместе», — рассказал Ахмет Хамди, генеральный директор компании HAVELSAN.

TF-X пока существует только в виде макета, поэтому его технические характеристики ещё не известны. В Минобороны Турции рассчитывают уже в 2023 году вывести TF-X «из ангара». Из визуализации можно сделать вывод, что перспективный турецкий истребитель внешне будет схож с американским F-22 Raptor, будет оснащаться двумя двигателями и получит внутренние отсеки для вооружения.