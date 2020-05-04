Подтверждены данные о прибытии судна-трубоукладчика «Академик Черский» в Калининград

Источник изображения: topwar.ru

Спустя длительное время после отчаливания от пристани в Находке судно-трубоукладчик «Академик Черский» добралось до самого западного региона России – Калининградской области. Сообщается, что сегодня «Академик Черский» пришвартовался в порту Калининграда.

Краново-монтажное судно-трубоукладчик шло, мягко говоря, не самым традиционным для таких морских переходов маршрутом. Меняя данные о конечных точках своего маршрута, судно проходило через Порт-Саид, Канарские острова, прокладывало курс до шотландского Абердина. Наконец «Академик Черский» вошёл в Балтийское море и сегодня бросил якорь в указанном выше порту.

Судно водоизмещение около 30 тысяч тонн на сегодняшний день эксплуатируется компанией «Газпром флот». Ранее высказывались предположения относительного того, что из-за введения санкций против компаний, которые осуществляли прокладку трубопровода «Северный поток-2», именно «Академик Черский» и будет заниматься завершением работы на Балтике. По некоторым данным, остаётся проложить около 130 км трубы по дну моря, после чего новый газопровод будет считаться готовым к началу эксплуатации.

Источник изображения: topwar.ru

Тот факт, что судно-трубоукладчик добралось до Калининградского морского порта, подтверждаются данными сайта MarineTraffic.

На одном из участков пути к "Академику Черскому" на относительно близкую дистанцию подходил корабль ВМС Швеции.

По оценкам специалистов, работа по достраиванию газопровода при использовании судна "Академик Черский" может занять несколько месяцев. Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" в 2020 году будет достроен. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, но после введения Вашингтоном санкций несколько судов, участвовавших в проекте, были в срочном порядке выведены из акватории ведения трубоукладочных работ.