Террористам эпидемия коронавируса не помеха

Террористы группировки ДАИШ (ИГ - запрещено в России) убили по меньшей мере 10 бойцов преимущественно шиитских «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», созданы в 2014 году при поддержке Ирана для борьбы с ИГ на иракской территории).

Командование «Хашд аш-Шааби» сообщило об атаке в посёлке Микишфа, недалеко от центрального города Самарра в провинции Салах-эд-Дин, где погибли шесть ополченцев. Ещё трое бойцов «Хашд аш-Шааби» были убиты после подрыва придорожной бомбы, когда было вызвано подкрепление.

Дерзкая атака игиловцев усилила обеспокоенность по поводу того, что террористическая группировка, которая когда-то контролировала почти треть всей территории арабской республики, возрождается, передаёт «Аль-Арабия». Это была самая смертоносная из серии атак в последние недели, последовавшая на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране и кризиса, связанного с распространением коронавируса Covid-19.

Власти Ирака объявили о разгроме ИГ ещё в декабре 2017 года - после кровопролитной трёхлетней антитеррористической кампании, которая фактически продолжается до сих пор. В отдельных иракских районах к северу от Багдада сохранились «спящие» ячейки террористов, говорит Eadaily.

Недавно назначенный премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими, который, как ожидается, представит состав своего правительства на следующей неделе для его утверждения в парламенте страны, выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки в Микишфе.

«Их кровь не будет пролита зря, - говорится в заявлении и. о. главы правительства. — Наши силы безопасности продолжат преследовать террористов, пока мы не очистим нашу землю от этой мерзости».