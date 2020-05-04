ДОСААФ России стал системообразующей организацией

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

ДОСААФ России решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики включено в перечень системообразующих организаций страны. Об этом сообщил председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

Срочность пополнения списка и добавление в него ДОСААФ на особых условиях были продиктованы необходимостью своевременного исполнения указа президента РФ Владимира Путина о весеннем призыве на военную службу.

ДОСААФ России в соответствии с распоряжением правительства РФ № 134-р (ред. 19.02.2020 г.) является основой федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе и участвует в реализации Государственной программы РФ «Обеспечение обороноспособности страны».

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в письменном обращении к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову указал, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка и принятые органами государственной власти меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 существенно ограничили оборонное общество в выполнении возложенных на него государственных задач.

Доводы руководства Министерства обороны, согласованные с Минэкономразвития России, послужили основанием для рассмотрения на правительственной комиссии вопроса о включении ДОСААФ России в указанный перечень.

Комитет Государственной Думы по обороне и лично его председатель – Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов также оказали содействие в решении данной проблемы.

Правительственная комиссия, возглавляемая первым заместителем главы правительства РФ Андреем Белоусовым, поддержала инициативу министерства обороны по включению ДОСААФ в списки системообразующих организаций российской экономики и на заседании комиссии было принято соответствующее решение, которое внесено в протокол от 24 апреля 2020 года № 9кв.

ДОСААФ России в соответствии с постановлением правительства РФ от 28.11.2009 года № 973 ведет работу государственного значения по военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи допризывного возраста к военной службе, обучению населения массовым техническим профессиям, развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, и другим направлениям.

Александр Колмаков пояснил, что подготовка граждан по военно-учетным специальностям и военно-патриотическое воспитание российской молодежи являются первоочередными задачами оборонного общества.

Военные комиссариаты выступают надежными стратегическими партнерами по подготовке военно-обученных специалистов. Глава ДОСААФ России ранее заявлял, что от слаженности действий с комиссариатами зависит выполнение плана подготовки курсантов по военно-учетным специальностям. Военкоматы своевременно отбирают и направляют призывников в образовательные организации общества, которое обязано успешно провести обучение этих ребят.

В 2019 году оборонным обществом было подготовлено 27249 россиян допризывного возраста по четырнадцати военно-учетным специальностям, сообщает пресс-служба ДОСААФ России. Плановое задание Генерального штаба ВС РФ на 2020 год составляет более 26 тыс. человек. Самыми востребованными в войсках являются специальности водителей категорий C, D, E.

ДОСААФ России – массовая оборонно-патриотическая организация, филиалы которой работают во многих городах страны. В регионах существуют представительства и центры, которые ведут активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Содержание объектов инфраструктуры общества является достаточно затратными статьями расходов. Для обеспечения финансовой устойчивости в период развития кризиса в экономике, вызванного пандемией и падением цен на нефть, меры государственной поддержки, предусмотренные для системообразующих организаций, будут иметь большое значение для ДОСААФ и смогут способствовать выполнению государственного оборонного заказа по подготовке военно-обученных специалистов для службы в Вооруженных силах РФ.

Власти в сложных эпидемиологических условиях и в период обвала цен на нефтяном рынке будут мониторить финансовое состояние системообразующих организаций, и по необходимости рассматривать вопрос об оказании помощи.

Системообразующим организациям, включенным в реестр на уровне Российской Федерации, государство предоставляет отсрочку платежей по договорам аренды недвижимого имущества в 2020 году на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ. Вводятся льготы по налогам и предусматривается отсрочка по их уплате. До 31 мая 2020 года запрещается проведение выездных налоговых проверок.

Помимо возможности получения господдержки, присутствие в перечне предполагает мораторий на банкротство в ближайшие полгода. Возможно изменение сроков и цен контрактов, госконтрактов, при возникновении обстоятельств, влекущих к невозможности их исполнения. Планируется повышение до 50% авансовых платежей по государственным и муниципальным контрактам.

Власти изучают возможные варианты развития экономического кризиса. На основе официального макроэкономического прогноза, скорректированного из-за пандемии и падения цен на нефть, формируется уточненный бюджет 2020 года. Разрабатываются стресс-сценарии, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих организаций российской экономики, выявляются пути сохранения их эффективной работы.

Ирина Дронина