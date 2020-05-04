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Военное обозрение

Польские комментарии: В РФ проводятся масштабные учения, а нашим танкистам предлагают учиться на симуляторах

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Источник изображения: topwar.ru

Оперативный центр Министерства национальной обороны Польши сообщает о начале подготовки документации по строительству учебного центра для 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Планируется, что в этом учебном центре танкисты будут проходить на специальных тренажёрах (симуляторах) Leopard 2A5. Завершение строительства объекта намечено на 2023 год.

Минобороны Польши:

1-я Варшавская бронетанковая бригада должна начать обучение на симуляторах сразу после завершения строительства комплекса.

К 2022 году планируется завершить создание 128 специальных гаражей, в которых собираются размещать танки Leopard 2.

После появления этой информации в польских СМИ рядовые польские читатели высказали критические слова в адрес польского министерства обороны. В частности, ведомство раскритиковано за то, что «отсутствует стратегия проведения военно-полевых учений для танкистов в вооружённых силах».

В комментариях к материалу в издании Defence24 отмечено, что в России проводятся масштабные учения, а в Польше танкистам предлагают совершенствовать навыки и учиться на тренажёрах:

Только что вы нам рассказали (в издании выходил сюжет по этой теме, - прим. "ВО") о том, насколько масштабные учения проводит Россия – с привлечение 100 тысяч и более военнослужащих. А теперь предлагаете нам «радоваться» поставкам симулятором для наших танкистов. Вот и скажите, кто будет лучше закалён в бою?

Сама постановка вопроса обращает не себя внимание в связи с тем, что в Польше отдельные лица, видимо, продолжают рассматривать варианты «танковых боёв» с Россией.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Leopard-2
Проекты
Военные учения
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