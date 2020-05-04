Почему на Западе не нравится гуманитарная миссия наших военных в Италии

Минобороны РФ уже не раз опровергло сообщения отдельных итальянских изданий о том, что среди командированных в страну для борьбы с коронавирусом российских офицеров есть специалисты по биологической войне и представители нашей военной разведки. Никаких доказательств в подтверждение провокационных заявлений не приводилось. Да их просто не существует.

Что, впрочем, не мешает отдельным политикам в Риме и Брюсселе "гнать волну" в сторону Москвы. Они утверждают, что истинная цель российской миссии в Италии - не помощь больным старикам, а внесение раздора в Евросоюзе и НАТО.

Вот что на это ответил замминистра обороны РФ Александр Фомин: "Когда мы оказываем помощь кому-либо, какой-либо стране, какому-либо народу, мы не имеем за душой, в кармане, где-то подспудно какие-то другие иные потайные цели, направленные на раскол, на развал какого-то единства, - сказал генерал в интервью телеканалу "Звезда". - Мы предпочитаем не обращать внимания на всю эту шумиху, пропаганду. Расцениваем ее как элемент как раз недобросовестной политической, информационной борьбы - обвинения против России в попытках такими действиями расколоть стройные ряды НАТО или Евросоюза".

Фомин также напомнил, что западные партнеры в тяжелый момент не помогли Италии, не смогли реализовать союзнический потенциал и продемонстрировать действительно союзнический дух. Зато это сделала Россия, отправив в Италию сводный отряд военных медиков и других специалистов. Только за последние сутки они совместно с местными коллегами провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа​​​. "В мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц специальной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В основном наши военные работают в пансионатах для пожилых людей. Всего с начала гуманитарной миссии в Италии только специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели санобработку более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.

Что же касается обвинений России в шпионаже, в гибридных инструментах, которые наша страна якобы использует против государств НАТО, то, по мнению замминистра обороны РФ, тут Запад пользуется недобросовестными методами. Фомин сказал, что Россия "ни о чем другом не думает, когда оказывает помощь нуждающимся".

Тем не менее, информационные атаки на наших военных, оказывающих помощь европейцам в борьбе с пандемией, не утихают и, к сожалению, приносят определенные плоды. Иначе чем объяснить тот факт, что недавно работающим в Сербии российским военнослужащим запретили въезд в Боснию и Герцеговину. Туда их пригласили для санитарной обработки лечебных учреждений. Но перед отправкой нашей колонны из Белграда стало известно, что министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич после консультаций в министерстве обороны направил пограничной полиции распоряжение - российских военных на территорию страны не пропускать.

Юрий Гаврилов