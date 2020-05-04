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Спутники-убийцы убирают противника бесшумно

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия работает над созданием противоспутникового оружия нового типа, которое включает в свой состав крошечные, оснащенные оружием спутники, маленький разгонный двигатель и истребитель-перехватчик МиГ-31, выступающий в качестве первой ступени всей системы.

Такое заявление сделал наблюдатель за российской космической программой Барт Хендрикс. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

В конце апреля 2020 года Хендрикс написал аналитическую статью, в которой собрал воедино разрозненные доказательства, в том числе, фотографии, государственные контракты и данные об испытаниях. Он утверждает, что Россия разрабатывает противоспутниковую систему в рамках проекта «Буревестник». В отличие от других противоспутниковых систем, в «Буревестнике» для уничтожения орбитальной цели не используется ни взрывчатое вещество, ни боевая часть ударного действия. В этом оружии применяются хищные микроспутники, которые совершают маневр в направлении своих целей на низкой околоземной орбите и выводят их из строя.

Доказательства Хендрикса весьма убедительны, отмечает американское издание. Начинает он с фотографии, появившейся в сентябре 2018 года.

«Авиационный фотограф заметил нечто интересное, наблюдая за деятельностью летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском», - написал Хендрикс, внимание которого привлек истребитель МиГ-31БМ с большой черной ракетой, подвешенной под фюзеляжем.

«Хотя этот конкретный самолет уже видели раньше, ракета была новой», — полагает он.

Фотографии, которые были размещены в интернете, озадачили специалистов. Боеприпас казался слишком большим, чтобы быть ракетой класса «воздух-воздух» или «воздух-поверхность». Но ракета обладала подходящим размером для противоспутникового оружия. Хендрикс изучил открытые источники, чтобы проследить за разработками нового противоспутникового оружия.

«Они показали, что этот проект начался 1 сентября 2011 года с государственного контракта, который получило «КБ машиностроения», находящееся в 100 километрах от Москвы и занимающееся разработкой оружия. Похоже, что эта организация является головным координатором проекта», - считает он.

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Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
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ЛИИ им. Громова
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