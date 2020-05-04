В США провели третье испытание тактической гиперзвуковой ракеты PrSM

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В США прошли третьи испытания перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM). Как заявили в пресс-службе корпорации Lockheed Martin, испытание проводилось на небольшую дальность и признано полностью успешным.

Согласно сообщению, испытания прошли 30 апреля на ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико. Перспективная ракета была запущена на дальность 85 км из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS. Отмечается, что ракета успешно поразила цель "реальной боевой частью".

Сегодняшнее испытание PrSM, очень стрессовый выстрел с малой дальности, представляет собой третье успешное летное испытание, доказавшее эффективность, живучесть и надежность базовой тактической ракеты

- говорится в сообщении корпорации.

Ранее Lockheed Martin произвела на полигоне Уайт Сандс два первых испытания своего варианта ракеты PrSM - 10 декабря 2019 года на дальность 240 км и 10 марта 2020 года на дальность около 180 км.

Стартовавшая в 2017 году программа Precision Strike Missile (PrSM) предполагает создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения со скоростью более 5 чисел Маха и официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км, однако разработка велась с учетом выхода США из ДРСМД. По имеющимся сведениям, уже сейчас ракета способна лететь на 550 км, а по другим источникам - до 700-750 км. Новая гиперзвуковая ракета разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

В перспективе новая ракета должна заменить оперативно-тактические ракеты Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Серийное производство запланировано на 2023 год.