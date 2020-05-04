Минобороны открывает информационную линию для абитуриентов военных вузов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ открывает информационную линию, по которой абитуриенты военных вузов смогут узнать, как им поступить в условиях пандемии коронавируса, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"На сайте Минобороны России размещены телефоны информационной линии по вопросам военного образования и поступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учащихся девятых и одиннадцатых классов, которые уже учатся в довузовских учреждениях Минобороны, будут готовить к экзаменам дистанционно. О том, как их будут сдавать, расскажут позднее, после проработки с Минпросвещения и Рособрнадзором.

В департаменте напомнили, что в вузах Минобороны учебный год завершится раньше обычного: уже 5 мая у слушателей, курсантов и адъюнктов начнутся каникулы, а днем выпуска офицеров назначили 9 мая.

"Выпуск пройдет в 12 часов по местному времени на территории военных учебных заведений с соблюдением мер безопасности, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в войска будут направлено более 12,5 тысячи офицеров, в том числе более 10 тысяч молодых лейтенантов", - добавили в Минобороны.