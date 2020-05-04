Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров

МОСКВА, 1 мая/ Радио Sputnik. В России вступает в силу запрет на приобретение через госзакупки ряда промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, ограничения не касаются запчастей для машин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее - перечень)", – говорится в документе.

Данный запрет не касается запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию, а также закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента, поясняется в документе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России разрешили госзакупки некоторых незарегистрированных лекарств.