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РИА Новости

ВМС США объяснили рост числа зараженных на авианосце "Теодор Рузвельт"

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Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт".
Источник изображения: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Среди членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" до сих пор 1102 человека болеют коронавирусом, говорится в сообщении на сайте ВМС США.

"Сейчас имеются 1102 активных случая, и увеличение числа текущих случаев связано с тестированием на выходе (из карантина) у моряков, у которых не было симптомов", - говорится в сообщении.

Полностью излечились 53 человека, они дважды показали отрицательные результаты при проверке на коронавирус. Трое военнослужащих находятся в больнице.

Ранее на берег сошли более 4 тысяч членов команды, около 700 остались на борту для поддержания функционирования систем корабля.

Кроме того, по итогам проверки 100% личного состава на ракетном эсминце USS Kidd, ВМС сообщает о 78 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

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