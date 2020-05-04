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РИА Новости

Казахстан отреагировал на сообщения о разработке биологического оружия

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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане.
Источник изображения: © Sputnik / Болат Шайхинов

МОСКВА, 2 мая/ Радио Sputnik. МИД Казахстана отреагировал на сообщения СМИ в отношении деятельности в стране лабораторий биологической направленности.

Ответ внешнеполитического ведомства опубликован в субботу "в связи с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности".

"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", – говорится в сообщении, его содержание приводит РИА Новости.

В МИД заявили, что деятельность Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ), которая была создана на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева (ННЦООИ), сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, а также проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ.

По словам представителей ведомства, ЦРЛ вносит важный вклад в снижение темпов распространения COVID-19. Также в МИД добавили, что открыты к международному сотрудничеству в том числе на базе ЦРЛ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США создали тест, выявляющий COVID за сутки .

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Проекты
БиоО
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