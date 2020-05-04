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Военное обозрение

Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных по коронавирусу

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Источник изображения: topwar.ru

Разведки сразу пяти стран обвинили Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса на первоначальном этапе. Об этом пишет австралийское издание Daily Telegraph со ссылкой на досье, подготовленное спецслужбами.

Газета ссылается на 15-страничное досье, составленное спецслужбами разведывательного союза "Пять глаз", в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Согласно этому документу, Китай намеренно скрывал или уничтожал любую информацию на первом этапе о коронавирусе, а также отказывался предоставлять материалы по заболеванию ученым для разработки вакцины. Главный упор делается на то, что в Пекине уже в начале декабря знали об опасности вируса, но сообщили о нем только в 20-х числах января.

В свою очередь телеканал Fox News сообщает, что материалы досье в целом совпадают с выводами американской разведки. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Однако среди спецслужб существуют и разногласия в отношении источника заражения. Если австралийская разведка склоняется к тому, что источником появления коронавируса является рынок в Ухане, то американская пока окончательно не определилась и склоняется к лабораторному происхождению инфекции. Источником называется все та же лаборатория в Ухане.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Китай
Новая Зеландия
США
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