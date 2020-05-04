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Военное обозрение

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

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Источник изображения: topwar.ru

На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба, огонь был открыт северокорейскими военными. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики Корея.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 07:41 местн. вр. (0:41 моск.). Огонь был открыт с северокорейской стороны, несколько выстрелов было проведено в направлении пограничного поста южнокорейских пограничников. Согласно инструкции, военные Южной Кореи произвели в ответ пару выстрелов в воздух, после чего попытались связаться с северокорейской стороной для установления причин случившегося и для избежания дальнейших инцидентов, однако ответа не получили. Причина стрельбы не установлена.

Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста в районе центральной части демаркационной линии

- говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным несколько пуль попали в пограничный пост, никого не задев, по другим - попаданий не было, пострадавших нет. Отмечается, что южнокорейские пограничники приведены в состояние боевой готовности вдоль всей демаркационной линии.

Напомним, что между КНДР и Южной Кореей проведена демаркационная линия, пересекающая весь полуостров в районе 38-й параллели. Длина демилитаризованной зоны составляет 241 километр, а ширина - 4 км (в среднем).

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Страны
КНДР
Южная Корея
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