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ИноСМИ

The National Interest (США): в России появляются убийцы спутников нового типа

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МиГ-31 на взлете
МиГ-31 на взлете.
Источник изображения: © РИА Новости, Руслан Кривобок

Издание National Interest сообщает о новом противоспутниковом оружии России. Чтобы узнать о его существовании, американский эксперт провел целое расследование. Главное отличие нового оружия — применение «хищных микроспутников», которые совершают маневр в направлении своих целей и выводят их из строя.

Похоже, Россия работает над созданием нового противоспутникового оружия. Это комплекс, включающий крошечные, оснащенные оружием спутники, маленький разгонный двигатель и перехватчик МиГ-31, который выступает в роли первой ступени.

Похоже, Россия работает над созданием противоспутникового оружия нового типа. Такого, которое включает в свой состав крошечные, оснащенные оружием спутники, маленький разгонный двигатель и перехватчик МиГ-31, выступающий в качестве первой ступени всей системы.

Столь поразительное заявление сделал Барт Хендрикс (Bart Hendrickx), которого интернет-издание "Спейс Ревю" (The Space Review) назвало "давним наблюдателем за российской космической программой".

В конце апреля 2020 года Хендрикс написал для этого издания большую аналитическую статью, в которой собрал воедино разрозненные доказательства, в том числе, фотографии, государственные контракты и данные об испытаниях.

Его вывод состоит в том, что Россия разрабатывает противоспутниковую систему в рамках проекта "Буревестник". В отличие от большинства других противоспутниковых систем, в "Буревестнике" для уничтожения орбитальной цели не используется ни взрывчатое вещество, ни боевая часть ударного действия. В этом оружии применяются хищные микроспутники, которые совершают маневр в направлении своих целей на низкой околоземной орбите и выводят их из строя.

Доказательства Хендрикса весьма убедительны. Начинает он с фотографии, появившейся в сентябре 2018 года. "Авиационный фотограф заметил нечто интересное, наблюдая за деятельностью Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском", - написал Хендрикс.

"Его внимание привлек истребитель МиГ-31БМ с большой черной ракетой, подвешенной под фюзеляжем. Хотя этот конкретный самолет уже видели раньше, ракета была новой. Фотографии, которые были размещены в интернете, озадачили обозревателей. Боеприпас казался слишком большим, чтобы быть ракетой класса "воздух-воздух" или "воздух-поверхность". Но ракета обладала подходящим размером для противоспутникового оружия".

Хендрикс изучил открытые источники, чтобы проследить за разработками нового противоспутникового оружия. "Они показали, что этот проект начался 1 сентября 2011 года с государственного контракта, который получило "КБ машиностроения", находящееся в 100 километрах от Москвы и занимающееся разработкой оружия. Похоже, что эта организация является головным координатором проекта".

В мае 2019 года ПАО "Сатурн", занимающееся производством солнечных панелей и батарей, подготовило презентацию, в которой показаны два разных спутника, предположительно включенные в программу "Буревестник". Похоже, что эти спутники являются боевой частью ракеты, которую годом ранее заметили под фюзеляжем МиГ-31.

Наверное, самым убедительным фактом является то, что Россия с 2013 года проводит орбитальные испытания так называемых инспекционных спутников, которые могут маневрировать рядом с другими космическими аппаратами якобы для того, чтобы проверять их на предмет повреждений. Такие инспекционные спутники без крупных модификаций можно применять в качестве оружия для выведения из строя вражеских космических аппаратов, вместо того, чтобы инспектировать свои.

"Анализ общедоступных онлайновых российских источников практически не оставляет сомнений в том, что МиГ-31БМ и ракета являются частью более широкого противоспутникового проекта под названием "Буревестник"", - сделал вывод Хендрикс.

"Буревестник" - это не единственная российская противоспутниковая система. 15 апреля 2020 года Россия испытала обычную противоспутниковую ракету, о чем сообщило космическое командование США.

ПЛ-19 "Нудоль" это так называемое средство спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Прямой вывод на орбиту - это самый простой способ наведения противоспутникового оружия на цель. Это обычные ракеты среднего веса типа тех, которыми пользуются космические агентства для доставки небольших грузов на околоземную орбиту. Они дешевы в разработке и просты в применении, однако использовать их можно только против низколетящих космических аппаратов.

Испытания "Нудоли", а также секретные разработки в рамках проекта "Буревестник", свидетельствуют о том, что Россия расширяет свой космический арсенал.


Дэвид Экс (David Axe)

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