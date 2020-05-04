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Известия.ru

Пилотажные группы Пентагона совершили полет в честь медиков

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Пилотажные группы Blue Angels ВМС США и Thunderbirds ВВС США провели полеты над Атлантой, Балтимором и Вашингтоном в честь борющихся с коронавирусом медиков. Об этом сообщается 2 мая в Twitter ВВС.

Акция проходила с 11:30 до 14:00 по местному времени (с 18:30 до 21:00 мск). При этом жителей городов призвали наблюдать за полетом из дома, не нарушая карантин.

Ранее эти пилотажные группы совершили полет над штатами Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Эти регионы США более других пострадали от эпидемии.



По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 мая, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн, умерли 240 654 пациента.

США занимают первое место по числу заражений — более 1,2 млн.

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Страны
США
Проекты
Медицина
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