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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" завершил эвакуацию всех сотрудников своих предприятий с закрытого из-за коронавируса космодрома Куру

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Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Все сотрудники российского Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), работавшие в закрытом из-за коронавирусной инфекции космодрома Куру во Французской Гвиане, вернулись в Россию и помещены в карантин, сообщает ЦЭНКИ в субботу.

"Второго мая специалисты АО "ЦЭНКИ", завершившие технологические работы в Гвианском космическом центре, прибыли в Москву. Самолет с последней группой сотрудников предприятия и его филиалов НИИСК, КБ "Мотор" и ЦО КРТ приземлился в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении предприятия.

Там напомнили, что специалисты АО "ЦЭНКИ" выполняли в Гвиане важнейшие задачи по приведению в исходное состояние и нейтрализации оборудования на заправочной станции, после приостановки пусковых кампаний Французским национальным центром.

Более 200 специалистов предприятий ракетно-космической отрасли были в несколько этапов эвакуированы из Французской Гвианы в марте и апреле этого года.

"На сегодняшний день в Россию благополучно вернулись все сотрудники АО "ЦЭНКИ", которые выполняли работы за рубежом", - сообщает предприятие.

Прибывшим сотрудникам были организованы встреча и трансфер к месту проживания.

"Все вернувшиеся специалисты в течение двух недель будут соблюдать необходимые карантинные мероприятия, после чего смогут приступить к работе по своим специальностям. Все они в настоящий момент чувствуют себя хорошо", - заявили в ЦЭНКИ.

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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
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