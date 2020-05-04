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ТАСС

Судно "Адмирал Владимирский" войдет в Кронштадт в первой декаде июня

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео.
Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

В данный момент судно находится северо-западнее Мадагаскара

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" прибудет в Кронштадт и завершит кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. Об этом сообщил главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов.

"В ходе предыдущих пяти этапов экспедиции объем исследовательских работ выполнен. В ходе шестого этапа океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня", - сказал Евменов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

30 апреля судно пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. "В ходе шестого этапа участники экспедиции продолжат океанографические и гидрографические исследования по маршруту движения, маршрутный промер глубин. В настоящее время судно идет северо-западнее Мадагаскара. По докладу с борта судна, личный состав здоров, технические средства работают в штатном режиме", - отметил главком.

Евменов дал поручение тщательно анализировать результаты антарктических исследований, которые проводили в течение полутора месяцев участники экспедиции на борту, а по прибытии судна в Кронштадт проанализировать итоги кругосветной экспедиции.

В ходе экспедиции, которая стартовала в декабре 2019 года из Кронштадта, на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

Судно "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году в Щецине (Польша). Оно входит в состав Балтийского флота. Его водоизмещение - 9 120 тонн, дальность плавания 18 тыс. миль, экипаж 170 человек.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
852
Арктика
БФ
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