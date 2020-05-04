В Минобороны РФ считают коронавирус серьезной угрозой

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - В российском военном руководстве считают коронавирус серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания.

"Позиция Минобороны - мы должны относиться со всей серьезностью. Распространение коронавирусной инфекции несет большую угрозу. Эта инфекция не имеет границ, она имеет большую скорость распространения, она носит уже массовый характер", - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью ведомственному телеканалу "Звезда".

В России и, в частности, в Москве растет заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом, общее число - 124 тыс.

В Москве суточный прирост вырос в 1,5 раза и составил 5338 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.