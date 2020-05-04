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Газета.ru

Встали на границе: Босния и Герцеговина не впустила российский гумконвой

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Босния и Герцеговина не впустила приглашенных российских военных медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не позволил пограничникам пропустить российских военных специалистов на территорию республики для помощи в борьбе с коронавирусом. В ведомстве это объяснили тем, что вопрос с пропуском военных не входит в компетенции главы этого министерства. Пропуском россиян будет заниматься президиум БиГ.

Российским военным медикам не разрешили въезжать на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ). Соответствующий запрет пограничникам дал министр безопасности Фахрудин Радончич. Ранее россиян пригласили в республику для помощи с дезинфекцией города Мостар, передает ТАСС.

В пресс-служба Министерства безопасности республики отметили, что перед тем, как глава ведомства «не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе», к нему с срочным сообщением обратился МИД БиГ с предоставлением ноты от российского посольства.

«В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича», - приводит ТАСС текст заявления пресс-службы.

Теперь вопрос с пропуском российских специалистов через границу с Сербией передан Президиуму БиГ.

В министерстве объяснили решение Радончича тем, что принятие такого решения не в его компетенции, так как прибывшие врачи - военные специалисты.

"Сразу по его получению [главы МИД БиГ] министр безопасности Фахрудин Радончич и министр обороны Сифет Поджич провели устные консультации. Министр Поджич направил Радончичу первую версию официального мнения минобороны. Суть документа в том, что речь идет о военном подразделении и принять такое решение может только президиум", - пояснили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что отказ пропустить россиян «свидетельствует не о каком-либо уклонении от обязанностей или страхе, но о полном уважении к институтам Боснии и Герцеговины».

Президиум БиГ состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов - Милорада Додика. Коллективные решения принимаются при помощи переговоров, при этом отношения между членами этого органа сложные.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что часть военных специалистов, которые были направлены в Сербию для борьбы с коронавирусом, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Как отметили в российском ведомстве, в пятницу, 1 мая специалисты в составе колонны должны были совершить марш из Белграда в один из кантонов Федерации БиГ.

Колонна, в частности, должна была состоять из 5 единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты. Общая численность военных - 25 человек.

Планировалось, что специалисты проведут эпидемиологические работы по борьбе с коронавирусом в БиГ, где зафиксировано почти 2 тыс. случаев заражения и умерли 70 человек. В БиГ сводный отряд специалистов РЧБ защиты Минобороны России уже работал с 9 по 23 апреля, продезинфицировав 28 объектов в 11 городах республики, отмечает ТАСС.

На помощь в борьбе с коронавирусом Россия также направляла своих специалистов и в Италию. Накануне Минобороны РФ сообщило, что в полевом госпитале, который был развернут в Бергамо, российские и итальянские медики уже вылечили более 60 человек.

"Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 62 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо", - говорится в сообщении.

Старший группы медиков Минобороны РФ в Италии подполковник Александр Юманов отметил, что число выздоровевших - "очень хороший показатель", так как в госпиталь поступили 93 больных.

В сообщении военного ведомства также приводятся слова врача Орнеллы Спанинелло. Она "очень довольна той помощью, которая оказывается российскими медиками, в том числе в отделении интенсивной терапии". Помимо этого, она отметила «высокий профессионализм» российских переводчиков, которые помогают взаимодействовать специалистам.

В России, по последним данным, выявлено свыше 124 тыс. заболевших коронавирусом, в Италии этот показатель почти в два раза больше - более 207 тыс.


Ангелина Мильченко

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Италия
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