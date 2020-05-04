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Военное обозрение

На Балтийском ССЗ назвали сроки закладки четвёртого ледокола проекта 22220

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Источник изображения: topwar.ru

Закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 планируется в мае 2020 года на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В мае этого года мы планируем заложить третий серийный атомный ледокол проекта 22220

- говорится в сообщении.

Планируемый к закладке ледокол станет четвертым судном проекта 22220 и третьим серийным. Головной ледокол серии "Арктика" проходит ходовые испытания, его передача была запланирована на май этого года. Первый серийный ледокол "Сибирь" был заложен в 2015 году, второй - "Урал" - в 2016 году. В настоящее время оба ледокола достраиваются на плаву, срок сдачи "Сибири" - 2021 год, "Урала" - 2022 год.

В прошлом году в госкорпорации "Росатом" сообщили о принятом решении продлить серию ледоколов проекта 22220 еще на две единицы. Планируется, что четвертый ледокол серии будет сдан заказчику в 2024 году, а пятый, дата закладки которого пока не определена, - в 2027.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке.

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Продукция
ЛК-60Я
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ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
2020-й год
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