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Деловая газета "Взгляд"

Глава МИД Ирана высказался о распространении США оружия

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

США пытаются продлить оружейное эмбарго для Ирана и сами торгуют оружием по всему миру, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном, что распространяет оружие по всему миру", – заявил Зариф в соцсетях, передает ТАСС.

Он напомнил, что до 1979 года Иран был крупным импортером американского оружия.

Министр добавил, что США долгое время являлись лидером в мире по военным расходам, продаже оружия и были "главным зачинщиком военных конфликтов".

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы не допустить закупки Тегераном военной бронетехники у России или Китая после окончания оружейного эмбарго.

Ранее главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсуждали проблематику ядерной сделки в свете планов США продлить против Ирана оружейное эмбарго.


Алексей Дегтярев

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