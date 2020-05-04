Войти
Военно-промышленный курьер

ВДВ ждут обещанные «Тайфуны»

305
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания десантируемого автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ» начнутся в ближайшее время, сообщили в Минобороны РФ.

Между тем, командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков в июле 2017 года заявлял, что «Тайфун-ВДВ» должны были начать серийно производить в 2019 году, отмечает Интерфакс. В командовании ВДВ заявляли, что основное преимущество нового автомобиля - способность к десантированию парашютным способом.

В 2018 году сообщалось о планах провести в 2019 году государственные испытания модернизированного «истребителя танков» для ВДВ России - самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ-1». О начале госиспытаний и их результатах не сообщалось.

Бронеавтомобили в модификации «Тайфун-К» поставляются армейскому спецназу. «Тайфуны» применяются российской военной полицией в Сирии.

Сообщалось, что бронеавтомобиль обеспечивает защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле шесть на шесть, максимальная скорость 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Тайфун-ВДВ
Тайфун-К
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Тайфун
Похожие новости
09.09.2019
Универсальный "десантник". На что способен новый броневик "Тайфун-ВДВ"
31.07.2019
Почему буксует разработка перспективной военной автотехники
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
13.12.2017
Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии
03.08.2016
Своим путем по минному полю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:43
  • 7
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля