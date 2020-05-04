ВДВ ждут обещанные «Тайфуны»

Государственные испытания десантируемого автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ» начнутся в ближайшее время, сообщили в Минобороны РФ.

Между тем, командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков в июле 2017 года заявлял, что «Тайфун-ВДВ» должны были начать серийно производить в 2019 году, отмечает Интерфакс. В командовании ВДВ заявляли, что основное преимущество нового автомобиля - способность к десантированию парашютным способом.

В 2018 году сообщалось о планах провести в 2019 году государственные испытания модернизированного «истребителя танков» для ВДВ России - самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ-1». О начале госиспытаний и их результатах не сообщалось.

Бронеавтомобили в модификации «Тайфун-К» поставляются армейскому спецназу. «Тайфуны» применяются российской военной полицией в Сирии.

Сообщалось, что бронеавтомобиль обеспечивает защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле шесть на шесть, максимальная скорость 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.