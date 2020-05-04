Филиппинам разрешили приобрести «Апач» или «Гадюку»

Филиппины могут вооружиться американскими ударными вертолётами. Вчера, 1 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Филиппин на продажу боевой техники.

Минобороны Филиппин на выбор предложено два пакета. Первый включает в себя 6 вертолётов AH-1Z Viper с пакетом дополнительного оборудования и небольшим количеством ракетного вооружения (6 AGM-114 Hellfire II и 26 APKWS). Стоимость такого набора составит около $450 млн.

Вертолёт AH-1Z Viper Источник изображения: defensenews.com

Второй пакет включает в себя 6 вертолётов AH-64E Apache Guardian с набором вооружения, дополнительных аксессуаров и запчастей. Пакет ракетного вооружения в этом случае будет немного шире — 200 AGM-114 Hellfire, 300 APKWS, а также неназванное число ракет Stinger.

Вертолёт AH-64 Apache Источник изображения: flightglobal.com

В случае дальнейших переговоров с представителями Минобороны Филиппин предложенные пакеты и их стоимость станут предметом торга. Известно, что Филиппины также рассматривают возможность закупки ударных вертолётов у других стран.