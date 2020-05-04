"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов

Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) разработают технологию повышения срока службы артиллерийских стволов. Об этом со ссылкой на материалы с сайта закупок госкорпорации "Росатом", сообщает РИА Новости.

В качестве потенциального заказчика новой технологии в документах закупки называется министерство обороны.

В техническом задании на разработку сказано, что традиционные хромовые покрытия внутренних поверхностей орудий "не способны обеспечивать необходимую живучесть ствола". В нем также сказано, что тенденция на увеличение начальной скорости снарядов в современной артиллерии "приводит к необходимости повышения надежности покрытий".

В качестве альтернативы традиционным технологиям нанесения покрытий на внутренние поверхности стволов пушек и гаубиц в "Росатоме" предлагают использование магнетронных распылительных систем, разработанных в ТРИНИТИ.

- В качестве наиболее перспективного метода рассматривается так называемое коаксиальное магнетронное осаждение металлических покрытий ввиду его высокой скорости и однородности при нанесении на внутренние поверхности труб. Использование магнетронных систем позволяет наносить покрытия сложного состава, а также повысить их плотность, - написано в документе.

Кроме разработки самой технологии нанесения покрытий, специалистам Троицкого института инновационных и термоядерных исследований предстоит изучить существующие химические составы покрытий артиллерийских стволов и выбрать наиболее перспективные из них.

Яков Васильев