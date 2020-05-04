Минобороны озвучило планы по поставкам танков Т-72Б3 в Сухопутные войска

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Сухопутные войска до конца года получат на вооружение более 120 модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно сообщению, техника будет поставлена в рамках государственного оборонного заказа. В Минобороны подчеркнули, что в войска будут поставлены боевые машины со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками.

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. На Т-72Б3 установлены более мощные двигатели в 1130 л.с., улучшенная система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. Кроме этого, для облегчения движения задним ходом танки оборудуются камерой заднего обзора.

Броня Т-72Б3 усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в "мягком" корпусе.

Глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3 проводит Уралвагонзавод.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Минобороны получило первую партию танков Т-90М "Прорыв". Танки поступили на вооружение Таманской дивизии. В отношении поставок танков Т-14 "Армата" стало известно, что серийные поставки начнутся в 2021 году.