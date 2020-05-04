ВМС Литвы пополнятся списанным британским тральщиком М 41 Quorn типа Hunt

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Военно-морские силы Литвы в скором времени пополнятся новым кораблем. Как сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании, литовское военное ведомство купило выведенный в декабре 2017 года из состава Королевского флота морской тральщик-искатель мин М 41 Quorn типа Hunt.

Литовское Минобороны приобрело у Великобритании списанный тральщик М 41 Quorn типа Hunt, он станет уже третьим кораблем такого типа в составе ВМС Литвы. Сделка проведена через агентство по реализации военного имущества британского Минобороны, стоимость тральщика составила 1 млн. фунтов стерлингов. При этом уточняется, что стоимость утилизации корабля составила бы 750 тысяч фунтов.

Перед передачей тральщик пройдет ремонт и модернизацию, которые, вероятней всего, пройдут на британских предприятиях. В настоящее время объявлен тендер "для преимущественно британских компаний" на проведение ремонта корабля. Предполагается, что тральщик войдет в состав Военно-морских сил Литвы через два года.

Как сообщает блог bmpd, в 2008 году Литва приобрела у Великобритании два аналогичных тральщика типа Hunt, также выведенных из состава флота. В 2011 году они вошли в состав ВМС Литвы как M 53 Skalvis и M 54 Kuršis.

Всего в состав ВМС Великобритании в период с 1980 по 1989 год было введено 13 тральщиков типа Hunt. Стандартное водоизмещение кораблей - 762 тонны, длина - 60 метров, ширина - 9,8 метров, осадка - 2,2 метра. Силовая установка - два дизеля Napier Deltic, скорость хода - 15 узлов, дальность - 1500 миль на 12 узлах. Экипаж - 45 человек, из них 6 офицеров.