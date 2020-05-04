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Военно-промышленный курьер

США планировали заразить население СССР желтой лихорадкой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Энтомологическое оружие - биологическое оружие, в котором для атаки противника используются насекомые, впервые было использовано ещё в античные времена. Правда, серьёзных масштабов его разработка достигла лишь в XX веке, и тогда же она постепенно сошла на нет. Тем не менее, насекомые на войне успели снискать себе поистине чудовищную славу.

«Гранаты» из скорпионов - один из древнейших прецедентов, имевший место около двух тысячелетий назад. Римский император Септимий Север в походе на Месопотамию был вынужден остановиться перед крепостью Хатрой, окружённой неприступными стенами. Вместо прямого штурма римляне начали собирать ядовитых скорпионов и закидывать ими защитников. Вряд ли это убило многих воинов Хатры, но в качестве психологической атаки сработало и вынудило крепость сдаться, полагает РМ.

Пчелиные ульи использовались как импровизированные бомбы теми же римлянами, а затем и множеством других народов с древних времён до наших дней. Например, во время второй итало-эфиопской войны (1935−1936 годы), эфиопские партизаны умудрялись бороться с помощью пчёл против итальянских танков. Удачно заброшенный в танк улей превращал танк в ловушку - экипажу ничего не оставалось, кроме как эвакуироваться.

Были и другие виды «пчелиного оружия». Самым простым и небезопасным из подобных примеров можно назвать тактику нигерийского народа тив — они помещали пчёл в деревянные трубы, а затем буквально выдували их на врага. 

Пчёлы-«нюхачи» возникли совсем недавно, когда было обнаружено, что эти насекомые обладают великолепным обонянием. Особые «отряды» пчёл могут использоваться как для обнаружения наркотиков на таможне, так и для сапёрных работ. Биологи из Хорватии уверены, что пчёлы смогут находить мины значительно успешнее, чем натренированные собаки или даже электронные устройства. 

Блохи как энтомологическое оружие кажутся не столь опасными, как пчёлы, но на деле всё совсем иначе. Во время Второй мировой войны Япония использовала заражённых чумой блох, сначала проверяя их на пленных, а затем рассеивая с помощью специальных бомб над территорией Китая. В результате вспыхнувших эпидемий погибло около 500 тысяч человек.

Комары с жёлтой лихорадкой также помещались в бомбы во время испытаний в США в 1950-х годах. Они считались крайне перспективным оружием в случае войны с СССР, так как жёлтая лихорадка в Союзе не являлась распространённой болезнью, и иммунизация не проводилась.

Колорадский жук в качестве оружия, конечно, не был способен навредить врагам напрямую, но сожрать их посевы - более чем. Эксперименты с ним проводились в нацистской Германии, а затем и в США.

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