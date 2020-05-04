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Российская газета

"Летающий броневик" для ВДВ передали на госиспытания

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Источник изображения: пресс-служба министерства обороны России

Воздушно-десантные войска России завершили опытно-конструкторские работы по созданию бронированного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ", который можно десантировать с помощью парашюта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

В ближайшее время разработчики спецавтомобиля приступят к государственным испытаниям опытных образцов, по итогам которых "Тайфун-ВДВ" примут на вооружение в соединения и воинские части ВДВ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика бронеавтомобиля - АО "Ремдизель", "Тайфун-ВДВ" начнет поступать в армию уже в 2020 году.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" К4386 имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль можно оснащать крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.


Яков Васильев

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Страны
Россия
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Корд
Тайфун-ВДВ
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Ремдизель
Проекты
2020-й год
Тайфун
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